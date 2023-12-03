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        Van'da trafik kazasında yaralanan hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde trafik kazası geçiren 28 yaşındaki Mustafa Cicim, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 16:58 Güncelleme: 03.12.2023 - 17:02
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        Van'da trafik kazasında yaralanan hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde trafik kazası geçiren 28 yaşındaki Mustafa Cicim, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan Cicim, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Doktorlar, buradaki müdahalenin ardından Cicim'in ileri tetkik ve tedavisi için Van'daki hastaneye sevkine karar verdi.

        İlçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan Cicim, Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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