Van'da trafik kazasında yaralanan hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde trafik kazası geçiren 28 yaşındaki Mustafa Cicim, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan Cicim, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorlar, buradaki müdahalenin ardından Cicim'in ileri tetkik ve tedavisi için Van'daki hastaneye sevkine karar verdi.

İlçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan Cicim, Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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