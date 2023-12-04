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        Van'da geçen hafta 4 ton 600 kilogram esrar ele geçirildi

        Van'da, geçen hafta 4 ton 600 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:13 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:40
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        Van'da geçen hafta 4 ton 600 kilogram esrar ele geçirildi
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        Van'da, geçen hafta 4 ton 600 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde operasyonlar düzenlendi.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 4 ton 600 kilogram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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