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        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

        Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:21 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:21
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        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
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        Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 27 Kasım-3 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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