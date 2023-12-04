Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 21 kişi tutuklandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 34 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden, haklarında toplamda 66 yıl hapis cezası bulunan 21'i, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Operasyonlarda, 4 ruhsatsız tabanca, 29 fişek, 2 kurusıkı tabanca, uzun namlulu tüfek, silah, şarjör, tüfek, 2 televizyon, 3 bilgisayar ve kasası, 4 kombi, 2 kayıt cihazı, 78 cinsel içerikli hap, kopya düzeneği ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

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