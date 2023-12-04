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        Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 21 kişi tutuklandı

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 34 şüpheliden 21'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:22 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:41
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        Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 21 kişi tutuklandı
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        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 34 şüpheliden 21'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden, haklarında toplamda 66 yıl hapis cezası bulunan 21'i, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

        Operasyonlarda, 4 ruhsatsız tabanca, 29 fişek, 2 kurusıkı tabanca, uzun namlulu tüfek, silah, şarjör, tüfek, 2 televizyon, 3 bilgisayar ve kasası, 4 kombi, 2 kayıt cihazı, 78 cinsel içerikli hap, kopya düzeneği ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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