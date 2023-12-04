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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:43
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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
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        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 27 Kasım-3 Aralık'ta 12 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 4 bin 663 paket sigara, 72 cep telefonu, 2161 litre akaryakıt, 14 paketlenmiş tütün ve nüfus cüzdanı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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