Van'da kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 27 Kasım-3 Aralık'ta 12 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 4 bin 663 paket sigara, 72 cep telefonu, 2161 litre akaryakıt, 14 paketlenmiş tütün ve nüfus cüzdanı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.