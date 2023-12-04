Van'da terör operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 27 Kasım-3 Aralık'ta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 4 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.