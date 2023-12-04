Van'da rahatsızlanan 52 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 52 yaşındaki Tahir Servet, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Servet, senkop (bayılma) şikayetiyle Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede müdahalesi yapılan Servet'in, ileri tetkik ve tedavi için Van'daki hastaneye sevkine karar verildi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan Servet, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.