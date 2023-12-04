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        Van'da rahatsızlanan 52 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 52 yaşındaki Tahir Servet, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 20:17 Güncelleme: 04.12.2023 - 20:25
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        Van'da rahatsızlanan 52 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 52 yaşındaki Tahir Servet, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Servet, senkop (bayılma) şikayetiyle Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Hastanede müdahalesi yapılan Servet'in, ileri tetkik ve tedavi için Van'daki hastaneye sevkine karar verildi.

        Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan Servet, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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