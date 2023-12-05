Van'da gözaltına alınan 55 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Van'da jandarma ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 55 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Kasım-03 Aralık tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele çalışmaları yürüttü.

Bu kapsamda gerçekleştirilen 35 operasyonda 55 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Aramalarda 51 kilogram esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik ecza hap, 310 litre kaçak akaryakıt, tabanca, av tüfeği, 7 fişek, 11 cep telefonu ve 3 bin 616 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

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