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        Karayolları ekipleri, Doğu'daki 6 ilde 320 iş makinesiyle karla mücadele edecek

        EMRE ILIKAN - Ülke genelinde en çok kar alan bölgelerden Doğu Anadolu'da, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, 320 iş makinesi ve 1450 personelle sorumluluk bölgesindeki yol ağında güvenli ulaşımın sağlanması için karla mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 11:12 Güncelleme: 10.12.2023 - 11:24
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        Karayolları ekipleri, Doğu'daki 6 ilde 320 iş makinesiyle karla mücadele edecek
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        EMRE ILIKAN - Ülke genelinde en çok kar alan bölgelerden Doğu Anadolu'da, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, 320 iş makinesi ve 1450 personelle sorumluluk bölgesindeki yol ağında güvenli ulaşımın sağlanması için karla mücadele edecek.

        Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Siirt'in Pervari ve Ağrı'nın Patnos ilçelerini kapsayan 3 bin 629 kilometrelik yol ağından sorumlu 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kışın bölgede ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve sürücülerin gidecekleri yerlere sorunsuz ulaşması için hazırlıklarını tamamladı.

        Bünyesindeki 8 şube şefliği ve 19 bakımevinde karla mücadele için 320 iş makinesi ve 1450 personel görevlendiren müdürlük, buzlanmayı önlemek için de 16 bin ton tuz ve 20 bin ton agrega (kum ve çakıl karışımı) stokladı.

        Bölgenin zorlu coğrafyasında güvenli ulaşım için tipi ve yoğun kara rağmen gece gündüz çalışan karla mücadele ekipleri, yolları açık tutarak mahsur kalan yolcu ve sürücüler ile şifa bekleyen hastalara umut oluyor.

        Valilikler, belediyeler, meteoroloji, emniyet ve jandarma personeli ile koordineli çalışan ekipler, yüksek rakımlı bölgelerdeki geçitlerde sürekli nöbet tutarak olası olumsuzluklara da anında müdahale ediyor.

        - " 1450 personelimizle sahadayız"

        Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, AA muhabirine, karla mücadele ekiplerinin 7 gün 24 saat esasıyla çalıştığını söyledi.

        Ağır kış şartları için tüm önlemleri aldıklarını belirten Arslan, "Tüm hazırlıklarımızı önceden tamamlamıştık. Bölgemizde yoğun kar ve tipi etkili. Yolları açık tutmak, güvenli seyahat sağlamak için hummalı şekilde çalışıyoruz. 320 iş makinemiz ve 1450 personelimizle sahadayız. 3 bin 629 kilometrelik yol ağında çalışma yürütüyoruz. Yolları açık tutmak için karla mücadele ediyoruz." diye konuştu.

        Arslan, birçok kurumla koordineli çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Yolların durumuyla ilgili tüm bilgileri anında paylaşıyoruz. Karla mücadele başta olmak üzere tüm çalışmalarda Genel Müdürlüğümüzün desteklerini alıyoruz. Makinelerimizi yeniledik. Sürücülerimizin kar lastiklerini takmaları, ağır tonajlı araçların da geçitlere havanın açık olduğu vakitte girmesi gerekiyor. Aksi durumlarda trafikte olumsuzluklarla karşılaşabiliriz."

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