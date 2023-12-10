Bahçesaray için çığ uyarısı Van'ın Bahçesaray ilçesi için çığ uyarısında bulunuldu.

Van'ın Bahçesaray ilçesi için çığ uyarısında bulunuldu.

Bahçesaray Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünce (AFAD) ilçenin çığ haritasının çıkartıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "AFAD'ın hazırladığı çığ patikası ile birçok bölgede çığ tehlikesinin bulunduğu ilçemizde, vatandaşlarımızın haritadaki ve diğer muhtemel bölgelerdeki risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.