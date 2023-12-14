Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da EKPSS'ye hazırlanan engellilere yönelik hazırlık kursu açıldı

        Van'da engelliler, Büyükşehir Belediyesince açılan ücretsiz kurslarda Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 13:13 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da EKPSS'ye hazırlanan engellilere yönelik hazırlık kursu açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da engelliler, Büyükşehir Belediyesince açılan ücretsiz kurslarda Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) hazırlanıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin eğitim kalitesini artırmak, eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak için yıl boyunca 2 bin öğrenciye Sürekli Eğitim Merkezlerinde ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları veriliyor.

        Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatları doğrultusunda engelli bireylerin de eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmaları için Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca, Sürekli Eğitim Merkezleri bünyesinde EKPSS kursu başlatıldı.

        Öğrencilerden Eyüp Maşallah Yılmaz, merkezde engelli bireylere çok güzel bir hizmetin verildiğini belirterek, "Van'da bize bu şekilde eğitim verecek bir yer daha yok. Ben daha önceleri sınava evden hazırlanıyordum. Kendim hazırlandığım içinde sınavda başarısız oluyordum. Özel ders alma ya da dershaneye gitme imkanım yoktu. Kurs açılınca kaydımı yaptırdım. Şimdi gelip burada çalışıyoruz. İnşallah sınavdan iyi bir puan alarak kamuya yerleşirim. Bize bu imkanı sağlayanlardan Allah razı olsun." dedi.

        Kurstan çok memnun kaldığını söyleyen Fırat Yıldırım ise "2 haftadır kursa geliyorum. Öğretmenlerimiz, eğitimimiz konusunda çok gayretliler. Derslerimiz verimli geçiyor. Sınıfımızda işitme engelli arkadaşlarımız da var. Ben işaret dili bildiğim için konularda geri kalan arkadaşlarımıza da yardımcı oluyorum. Bu imkanlar için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Haftanın 4 günü eğitim verilen kurstan yararlanan 110 öğrenciye kaynak kitap, rehberlik desteği de veriliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Van'da 16 kişilik teknik ekip bölgede çığ tehlikesi olan yerleri belirliyor
        Van'da 16 kişilik teknik ekip bölgede çığ tehlikesi olan yerleri belirliyor
        İki fotoğraf karesi, Van Gölü'ndeki çekilmeyi gözler önüne serdi
        İki fotoğraf karesi, Van Gölü'ndeki çekilmeyi gözler önüne serdi
        Van'da "Gazze ve Mescid-i Aksa" paneli düzenlendi
        Van'da "Gazze ve Mescid-i Aksa" paneli düzenlendi
        Van'da akademisyen ve öğrenciler Filistin için yürüdü
        Van'da akademisyen ve öğrenciler Filistin için yürüdü
        Van'daki hakemler, Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı
        Van'daki hakemler, Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı
        Van'da Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla program düzenlend...
        Van'da Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla program düzenlend...