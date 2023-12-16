Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:AdilcevazVoleybol

Hakemler: İsmail Yıldırım, Gürhan Gül

TÜRŞAD: Lecat, Fatih Eren Uğur, Graciano, Hamdi Erkan, İbrahim Emet, Muhammet Kaya (Alperay Demirciler, Muhammet Esat Avcı, Burhan Zorluer)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ivanov, Furkan Aydın, Mustafa Cervatoğlu, Enes Atlı, Halit Kurtuluş, Gunter (Umut Özdemir, Batuhan Yurdagül, Hoff, Ahmetcan Büyükgöz, Can Koç)

Setler: 25-16, 25-20, 19-25, 25-19

Süre: 107 dakika (24, 30, 27, 26)

BİTLİS

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