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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 17:03 Güncelleme: 16.12.2023 - 18:29
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:AdilcevazVoleybol

        Hakemler: İsmail Yıldırım, Gürhan Gül

        TÜRŞAD: Lecat, Fatih Eren Uğur, Graciano, Hamdi Erkan, İbrahim Emet, Muhammet Kaya (Alperay Demirciler, Muhammet Esat Avcı, Burhan Zorluer)

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ivanov, Furkan Aydın, Mustafa Cervatoğlu, Enes Atlı, Halit Kurtuluş, Gunter (Umut Özdemir, Batuhan Yurdagül, Hoff, Ahmetcan Büyükgöz, Can Koç)

        Setler: 25-16, 25-20, 19-25, 25-19

        Süre: 107 dakika (24, 30, 27, 26)

        BİTLİS

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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