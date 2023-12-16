Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da hayvan sayımına giden veteriner sağlık teknikeri darbedildi

        Van'ın Erciş ilçesinde hayvan sayımına giden veteriner sağlık teknikeri, besici ile aile bireylerince darbedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 21:20 Güncelleme: 16.12.2023 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da hayvan sayımına giden veteriner sağlık teknikeri darbedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Erciş ilçesinde hayvan sayımına giden veteriner sağlık teknikeri, besici ile aile bireylerince darbedildi.

        Küçükbaş hayvan sayımı için Doluca Mahallesi'ne giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner sağlık teknikeri Recep Akıncı ile besici ve yakınları arasında küçükbaş hayvan sayımı nedeniyle tartışma çıktı.

        Besici ve aile bireylerinin saldırdığı Akıncı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Erciş Devlet Hastanesine kaldırılan Akıncı tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı

        İl Tarım Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, yaşanan olaydan üzüntü duyduklarını dile getirdi.

        Görentaş, "Ekiplerimiz hafta sonu olmasına rağmen hayvan yetiştiricilerimizin desteklerden faydalanması için görev yapıyor. Zorlu kış şartlarına rağmen Doluca Mahallesi'ne küçükbaş hayvan sayısını tespite giden ekibimizden Recep Akıncı arkadaşımız saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan arkadaşımız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın takipçisi olacağız. Böyle olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Koca: 2028’de tüm aşılar %100 Türkiye’de üretilecek
        Koca: 2028’de tüm aşılar %100 Türkiye’de üretilecek
        BM: Gazze ciddi bir açlık kriziyle karşı karşıya
        BM: Gazze ciddi bir açlık kriziyle karşı karşıya
        Fırtına ağaçları devirdi
        Fırtına ağaçları devirdi
        Güler'den kara harekatı mesajı: Tereddüt olmadan yaparız
        Güler'den kara harekatı mesajı: Tereddüt olmadan yaparız
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Kadro dışı isimlerle ilgili flaş gelişme!
        Kadro dışı isimlerle ilgili flaş gelişme!
        Premier Lig'de korkutan olay!
        Premier Lig'de korkutan olay!
        Elon Musk'tan insanlara 'Çocuk yapın' çağrısı
        Elon Musk'tan insanlara 'Çocuk yapın' çağrısı
        Voleybolda Türk finali: Vakıf-Eczacı!
        Voleybolda Türk finali: Vakıf-Eczacı!
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Saldıran köpeğe taş attı! Silahla ateş açtılar
        Saldıran köpeğe taş attı! Silahla ateş açtılar
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Van ve Hakkari'de uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı
        Van ve Hakkari'de uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı
        Van ve Hakkari'de uyuşturucuya 6 tutuklama
        Van ve Hakkari'de uyuşturucuya 6 tutuklama
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Van'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
        Van'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
        Van'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Van'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Çaldıran'da yol çalışmaları sürüyor
        Çaldıran'da yol çalışmaları sürüyor