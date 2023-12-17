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        Van'da darbedilen veteriner sağlık teknikeri Akıncı, yaşadığı anları anlattı:

        Van'ın Erciş ilçesinde, dün hayvan sayımı için gittiği mahallede darbedilen veteriner sağlık teknikeri Recep Akıncı, saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını, bacağı, boynu ve kafasında şişliklerin olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 20:11 Güncelleme: 17.12.2023 - 20:19
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        Van'da darbedilen veteriner sağlık teknikeri Akıncı, yaşadığı anları anlattı:
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        Van'ın Erciş ilçesinde, dün hayvan sayımı için gittiği mahallede darbedilen veteriner sağlık teknikeri Recep Akıncı, saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını, bacağı, boynu ve kafasında şişliklerin olduğunu belirtti.

        Hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edilen Akıncı, ilçeye bağlı Doluca Mahallesi'nde hayvan sayımı sırasında yaşadığı saldırıyı anlattı.

        Bir besicinin küçükbaş hayvanların sayısına itiraz ederek kendisiyle tartışmaya başladığını söyleyen Akıncı, daha sonra besici ve aile bireylerinin saldırısına uğradığını dile getirdi.

        Kendisine taş ve sopalarla saldırıldığını, mahalle sakinlerinin araya girmesiyle olayın biraz yatıştığını kaydeden Akıncı, şöyle konuştu:

        "Vücudumun çeşitli yerlerinden yaralandım. Bacağım, boynum ve kafamda şişlikler var. Bunların tamamı hastane raporunda geçiyor. Güvenlik güçlerimiz ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı beni aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayın takipçisi olacaklarını, görevini yapmaya çalışan bir personelin bu şekilde darbedilmesine göz yumulmayacağını ifade etti. İlgilerinden dolayı çok teşekkür ederim. Biz mesai mefhumu gözetmeden işimizi yapmaya çalışıyoruz. Sayın Bakan'ımızın gerekeni yapacağına inanıyoruz."

        - "Böyle olayların bir daha yaşanmamasını istiyoruz"

        Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş da darbedilen veteriner sağlık teknikeri Akıncı'yı evinde ziyaret etti.

        Akıncı'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Görentaş, "Kardeşimizin durumu iyi. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile bakan yardımcılarımız bizi arayarak olayla ilgili bilgi aldılar. Sayın Bakan'ımız, Recep kardeşimizi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Ekiplerimiz zorlu kış şartlarına rağmen hayvan yetiştiricilerimizin desteklerden faydalanması için hafta sonları da görev yapıyor. Üzücü bir olay yaşadık. Böyl﻿e olayların bir daha yaşanmamasını istiyoruz. Olayın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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