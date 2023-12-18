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        Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 16 kişi tutuklandı

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 10:40 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:40
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        Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 16 kişi tutuklandı
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        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 11-17 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden, haklarında farklı suçlardan toplamda 52 yıl hapis cezası bulunan 16'sı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

        Operasyonlarda, 2 ruhsatsız tabanca, şarjör, 17 fişek, kurusıkı tabanca, çalıntı motosiklet, 951 torba kömür, 5 matkap ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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