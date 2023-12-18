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        Van'da geçen hafta 106 düzensiz göçmen yakalandı

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 106 düzensiz göçmen yakalandı, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 13:30 Güncelleme: 18.12.2023 - 13:30
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        Van'da geçen hafta 106 düzensiz göçmen yakalandı
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        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 106 düzensiz göçmen yakalandı, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde 11-17 Aralık'ta gerçekleştirilen 35 operasyonda 106 düzensiz göçmen yakalandı.

        Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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