Van'da geçen hafta 106 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 106 düzensiz göçmen yakalandı, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 106 düzensiz göçmen yakalandı, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde 11-17 Aralık'ta gerçekleştirilen 35 operasyonda 106 düzensiz göçmen yakalandı.
Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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