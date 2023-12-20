Van'da "Anne Üniversitesi Projesi" başlatıldı Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) işbirliği ile "Anne Üniversitesi Projesi" başlatıldı.

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) işbirliği ile "Anne Üniversitesi Projesi" başlatıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ailelere yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı öncülüğünde başlatılan proje kapsamında YYÜ Cengiz Andiç Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

YYÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fuat Tanhan, aile bütünlüğü, anne, baba ve çocuk psikolojisi ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Programa, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, öğretim üyeleri ve kadınlar katıldı.

Annelerin üniversite eğitimi gören gençlerin ortamlarını yerinde görmeleri ve üniversite ortamını deneyimlemelerini amaçlayan proje 6 hafta sürecek.

Haftanın 3 günü yapılacak eğitimlere katılan annelere, kep giydirme ve mezuniyet töreni düzenlenerek, katılım belgesi verilecek.