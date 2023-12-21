Van'da kadınlar Gazze'ye destek için bağışta bulundu Van'da kadınlar, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'ye ulaştırılması için altın ve para bağışında bulundu.

Van'da kadınlar, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'ye ulaştırılması için altın ve para bağışında bulundu.

HÜDA PAR Van Kadın Kolları Başkanlığının çağrısı üzerine bazı kadınlar, Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Van Şubesine giderek yüzük, küpe gibi takılar ile para bağışı yaptı.

HÜDA PAR Kadın Kolları İl Başkanı Nebahat Uygun, Gazze'deki saldırıların durdurulması için ilk günden bu yana sahada olduklarını belirtti.

Gazze özgürlüğüne kavuşana kadar destek vermeye devam edeceklerini bildiren Uygun, "Maddi ve manevi olarak ne gerekiyorsa hazırız. Van halkı çağrımıza duyarlı davrandı. Gazze için yardım çağrılarına icabet eden ve katkıda bulunan kadınlara teşekkür ederim." dedi.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Van Şube Başkanı Sedat Vatan ise İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam ettiğini söyledi.

Tüm Türkiye'de olduğu Van'da da Gazze için insani yardım kampanyalarının düzenlendiğini ifade eden Vatan, "Vakıf olarak saldırıların başladığı ilk günden bu yana yardım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bize desteklerini esirgemeyen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Daha önce gönderdiğimiz yardım tırlarında hijyen ve bombardımanlardan sonra engelli kalanlar için medikal malzemesi vardı. Bu yardım tırımız 2 gün önce Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı." diye konuştu.