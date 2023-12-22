Van'da 50 öğrenciye robotik kodlama ve yapay zeka eğitimleri verilecek Van'da başlatılan "Van Geleceğin Mesleklerini Kodluyor Projesi" ile üniversite ve meslek lisesi mezunu 50 öğrenciye temel bilgisayar yönetimi, robotik kodlama ve yapay zeka eğitimleri verilecek.

Van'da başlatılan "Van Geleceğin Mesleklerini Kodluyor Projesi" ile üniversite ve meslek lisesi mezunu 50 öğrenciye temel bilgisayar yönetimi, robotik kodlama ve yapay zeka eğitimleri verilecek.

Mesleki Eğitim ve Girişimcilik Destekleme Derneği (MEGDER) ile Van Sanayici ve İşadamları Derneği (VANSİAD) tarafından hazırlanan "Van Geleceğin Mesleklerini Kodluyor Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Van İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) düzenlenen tanıtım programında konuşan MEGDER Üyesi Mehtap Tanrıverdi, proje kapsamında 50 öğrenciye bilgisayar, yapay zeka ve robotik kodlama eğitimlerinin verileceğini söyledi.

Uzaktan eğitim platformuna uygun derslerin olacağını belirten Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizi, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar temel eğitim almak için kullanacak bir kaynak haline getirmeyi istiyoruz. Van'ın yanı sıra Muş, Bitlis ve Hakkari'de meslek liselerindeki öğretmenlerimize de eğitimler vereceğiz. İŞGEM'de kursiyer alımlarımız başladı. Eğitim almak isteyen 17-39 yaş arası kadın ve gençlerin eğitim ve dayanışma merkezine başvurularını bekliyoruz."

İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, "Geleceğin meslekleri olan yapay zeka ve robotik kodlama konusunda gençliğimizi eğitmek istiyoruz. Amacımız memleketimizin insanlarıdır. İşbirliği yaptığımız takdirde çok güzel sonuçlar alabiliyoruz." dedi.

Van'ın gençlerini ve öğrencilerini dert edinen kurumlarla işbirliği yapacaklarını dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, sahip oldukları tüm kaynakları eğitim için kullanacaklarını söyledi.

Programda projenin yürütüleceği merkez de tanıtıldı.