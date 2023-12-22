Van Büyükşehir Belediyesi bu yıl 4 bin 184 kişiye sağlık hizmeti verdi Van Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 4 bin 184 kişiye fizik tedavi, hasta nakil ve evde sağlık hizmeti sundu.

Van Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 4 bin 184 kişiye fizik tedavi, hasta nakil ve evde sağlık hizmeti sundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan doktor, hemşire, sağlık teknisyeni, fizyoterapist ve yaşlı bakım personelinden oluşan ekipler, evde bakım hizmetlerini sürdürüyor.

Belediyeye ait ambulanslarla evlerinden alınarak tedavi oldukları hastaneye götürülen vatandaşlar, tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyor.

Hastaların takibini evlerinde de yapan ekipler, belediye tarafından başlatılan "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında da yeni bebekleri olan ailelere çocuk bakım seti hediye etti. Proje kapsamında bir yılda 1800 anneye bakım seti gönderildi.

Çevre ve insan sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı da bir yılda 1 milyon 680 bin hektar alan ilaçlandı.