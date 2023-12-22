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        Van'da "sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi"ne yönelik çalışmalarda 12 şüpheli yakalandı

        Van'da, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçunu işleyenlere yönelik çalışmalarda 12 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 22:41 Güncelleme: 22.12.2023 - 22:41
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        Van'da "sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi"ne yönelik çalışmalarda 12 şüpheli yakalandı
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        Van'da, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçunu işleyenlere yönelik çalışmalarda 12 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyadaki paylaşımlarında "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçunu işleyenlerin tespit edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Spor Güvenliği Şubesince yürütülen çalışmalar ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan "sanal devriye" sonucunda, "Tehdit veya hakaret içeren tezahürat" ve "Şiddete neden olabilecek açıklamalar" maddelerine muhalefet ettikleri belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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