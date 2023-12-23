Van'da sağlık çalışanları Filistin için "sessiz yürüyüş" yaptı Van'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenledikleri "sessiz yürüyüşü" bu haftada da sürdürdü.

Van'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenledikleri "sessiz yürüyüşü" bu haftada da sürdürdü.

Kentteki sağlık kuruluşlarında görev yapan doktor ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen sağlık çalışanları, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kent Meydanı'na kadar slogan atmadan yürüdü.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan doktor Ömer Demir, hekimler ve sağlık çalışanları olarak beyaz önlükleriyle başlattıkları sessiz yürüyüşlerini devam ettireceklerini söyledi.

Filistin halkını yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 40'tan fazla şehirde aynı anda Filistinli masumların sesi olmak için siyonist işgalcilerin katliamını duyurmak ve bu zulme engel olmak için, vicdanlı kalabilmenin hala mümkün olduğunu haykırmak için buradayız. Dünyadaki yürüyüş, protesto, kınamalara rağmen İsrail, göz göre göre savaş suçu işlemeye devam ediyor. Bu zulmü durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz? Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız."