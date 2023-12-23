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        Van Emniyet Müdürlüğünden, polislerin, Bursaspor bayrağı ve atkısıyla çektiği fotoğrafa ilişkin açıklama

        Van Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli personelin Bursaspor bayrağı ve atkısıyla çektiği fotoğraf karesinin 12 Kasım 2022'ye ait olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 23:18 Güncelleme: 23.12.2023 - 23:18
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        Van Emniyet Müdürlüğünden, polislerin, Bursaspor bayrağı ve atkısıyla çektiği fotoğrafa ilişkin açıklama
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        Van Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli personelin Bursaspor bayrağı ve atkısıyla çektiği fotoğraf karesinin 12 Kasım 2022'ye ait olduğunu açıkladı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "Vanspor-Bursaspor maçı öncesi Van Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli personel Bursaspor Bayrağı ve atkısıyla Müdürlük önünde poz verdi" şeklinde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraf karesinin 2019'da Mardin kırsalında PKK terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırıda şehit olan personelimizin yakınlarının Özel Harekat Şube Müdürlüğümüzü ziyareti ve kesilen adak sonrası 12 Kasım 2022 tarihinde çekildiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili provokatif paylaşımları yapanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden adli tahkikata başlanmıştır."

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