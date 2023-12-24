Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 472 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 472 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 472 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van'da dün etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, 272 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Belediye karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlattı.

Beyaza bürünen kent merkezindeki cadde ve yollarda kar temizleme çalışmaları yürütülüyor.

- Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 32 köy ve 112 mezra yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri de ana cadde ve yollarda kar küreme çalışması yapıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, yoğun kar nedeniyle akşam trafiğe kapatılan Yüksekova-Şemdinli kara yolu araç geçişlerine açıldı.

- Bitlis/Muş

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle 15 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, yolların ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise Muş ve ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle 41 köy yolunun kapandığını bildirdi.

Vatandaşların mağdur olmaması için yolları kısa sürede açacaklarını ifade eden Yentür, acil durumlar için de ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.