Van'da terör operasyonlarında 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 18-24 Aralık'ta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 3 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
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