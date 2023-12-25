Van'da kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 18-24 Aralık'ta 11 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 483 litre akaryakıt, 1554 paket sigara, 670 cep telefonu, 2 elektronik sigara, 11 elektronik sigara likiti, 160 cinsel içerikli ilaç, 8 bin 200 makaron, 3 bin 380 içi doldurulmuş makaron, 34 kilogram tütün, 12 bin 950 sigara yapım malzemesi, 42 makaron bandrolü ele geçirildi.
Gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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