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        Van'da 16 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Van'da geçen hafta 16 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 10:43 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:43
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        Van'da 16 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'da geçen hafta 16 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 18-24 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 16 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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