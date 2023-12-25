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        Van'da gözaltına alınan 77 şüpheliden 18'i tutuklandı

        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen uygulamalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 77 şüpheli yakalandı, 18'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 15:21 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:21
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        Van'da gözaltına alınan 77 şüpheliden 18'i tutuklandı
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        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen uygulamalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 77 şüpheli yakalandı, 18'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, 18-24 Aralık'ta yürütülen çalışmalarda 105 bin 262 kişi ve 128 bin 30 aracın sorgulaması yapıldı.

        Çalışmalar sırasında, farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 77 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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