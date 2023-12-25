Van'da gözaltına alınan 77 şüpheliden 18'i tutuklandı
Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen uygulamalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 77 şüpheli yakalandı, 18'i tutuklandı.
Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen uygulamalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 77 şüpheli yakalandı, 18'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, 18-24 Aralık'ta yürütülen çalışmalarda 105 bin 262 kişi ve 128 bin 30 aracın sorgulaması yapıldı.
Çalışmalar sırasında, farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 77 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı.
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