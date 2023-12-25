"Atık tutucu sistem" ile çöplerin Van Gölü'ne ulaşması engelleniyor

Van'da kullanılmaya başlanan "atık tutucu sistem" sayesinde, çöplerin Van Gölü'ne ulaşmasının önüne geçiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nde kirliliğe neden olan etkenlerin ortadan kaldırılması ve gelecek nesillere daha temiz bırakılması amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, derelerde biriken çöplerin göle ulaşmasının engellenmesi için çalışma başlatan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, kentten geçerek Van Gölü'ne ulaşan Akköprü ve Kurubaş dereleri için tasarlanan atık tutucu sistemi, kullanmaya başladı.

Atık tutucu sistemle evsel atıklar, plastik petler, şişe, poşet, metal parçaları, sigara izmariti, maske ve eldiven gibi atıkların göle taşınmasının engellenmesi amaçlanıyor.