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        "Atık tutucu sistem" ile çöplerin Van Gölü'ne ulaşması engelleniyor

        Van'da kullanılmaya başlanan "atık tutucu sistem" sayesinde, çöplerin Van Gölü'ne ulaşmasının önüne geçiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 16:32 Güncelleme: 25.12.2023 - 17:20
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        "Atık tutucu sistem" ile çöplerin Van Gölü'ne ulaşması engelleniyor
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        Van'da kullanılmaya başlanan "atık tutucu sistem" sayesinde, çöplerin Van Gölü'ne ulaşmasının önüne geçiliyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nde kirliliğe neden olan etkenlerin ortadan kaldırılması ve gelecek nesillere daha temiz bırakılması amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

        Bu kapsamda, derelerde biriken çöplerin göle ulaşmasının engellenmesi için çalışma başlatan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, kentten geçerek Van Gölü'ne ulaşan Akköprü ve Kurubaş dereleri için tasarlanan atık tutucu sistemi, kullanmaya başladı.

        Atık tutucu sistemle evsel atıklar, plastik petler, şişe, poşet, metal parçaları, sigara izmariti, maske ve eldiven gibi atıkların göle taşınmasının engellenmesi amaçlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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