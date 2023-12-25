Van'da geçen hafta 81 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 81 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde 18-24 Aralık'ta gerçekleştirilen 21 operasyonda 81 düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.