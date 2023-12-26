Van'da dağcılar, hayatını kaybeden Filistinliler anısına Kevenli Dağı'na tırmandı

Van'da 6 kişilik dağcı grubu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin anısına 2 bin 800 rakımlı Kevenli Dağı'na tırmanış etkinliği düzenledi.

Kent merkezinde bir araya gelen ve araçlarla bölgeye giden dağcılar, 3 saatlik zorlu tırmanışın ardından karla kaplı dağın zirvesine ulaştı.

Zirvede Türk ve Filistin bayrakları açan grup üyeleri, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Dağcılardan Mustafa Bingöl, Filistin'de insanlık onurunun ayaklar altına alındığını söyledi.

Buna seyirci kalmamak için tırmanışı gerçekleştirdiklerini belirten Bingöl, "Özgür Filistin için ve savaşta hayatını kaybedenler adına bu tırmanışı gerçekleştirdik. Bu farkındalığın devam ettirilmesi adına her hafta sonu Van Gölü havzasında bulunan bir dağın zirvesine Türk ve Filistin bayrağını dikeceğiz." dedi.