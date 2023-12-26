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        Van'da gıda mühendisleri ve zabıta ekipleri iş yerlerini denetledi

        Van'da zabıta ve gıda mühendislerinden oluşan ekip, kentteki aktar ve kuruyemişçilerde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 12:53 Güncelleme: 26.12.2023 - 13:05
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        Van'da gıda mühendisleri ve zabıta ekipleri iş yerlerini denetledi
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        Van'da zabıta ve gıda mühendislerinden oluşan ekip, kentteki aktar ve kuruyemişçilerde denetim yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ndeki gıda mühendisleri, iş yerlerinde gıda güvenliği denetimi gerçekleştirdi.

        Aktar, kuruyemişçi ve kestanecileri gezen ekipler, satılan kestaneleri inceledi, birçok yerden alınan kestaneler ise incelenmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü laboratuvarına gönderildi.

        Marketlerde de denetim yapan ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini, ambalajları ve fiyat etiketlerini kontrol etti.

        Son kullanma tarihi geçen ve etiketsiz çok sayıda ürüne el koyan ekipler, işletmelere ise cezai işlem uyguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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