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        Van Büyükşehir Belediyesi 8 bin 900 kadını sosyal etkinliklerle buluşturdu

        Van Büyükşehir Belediyesi, "Kadının Gücü Van'ın Gücü Projesi" kapsamında bir ayda 8 bin 900 kadını sinema, tiyatro ve sosyal etkinliklerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 19:33 Güncelleme: 27.12.2023 - 20:35
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        Van Büyükşehir Belediyesi 8 bin 900 kadını sosyal etkinliklerle buluşturdu
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        Van Büyükşehir Belediyesi, "Kadının Gücü Van'ın Gücü Projesi" kapsamında bir ayda 8 bin 900 kadını sinema, tiyatro ve sosyal etkinliklerle buluşturdu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca kadınların sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla kültürel etkinlikler düzenliyor.

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatları doğrultusunda hayata geçirilen proje ile dezavantajlı kadınlar ücretsiz olarak sinema tiyatro ve söyleşi programlarına götürülüyor.

        Kadınlar, 24 Kasım 2023 Öğretmenler Günü'nde vizyona giren Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayat hikayesinin anlatıldığı "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini izledi.

        Sinemaya ilk kez geldiğini belirten Mukadder Duracak, "Filmi çok beğendim. Duygusal ve güzel bir filmdi. Burada arkadaşlarımla farklı bir ortamda olmakta beni memnun etti. Bu programı yapanlara ve bize böyle bir imkanı sağlayan sayın valimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

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