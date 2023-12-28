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        Doğu Anadolu Kariyer Fuarı hazırlıkları devam ediyor

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinatörlüğü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde 3-4 Ocak 2024'te düzenlenecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'24) hazırlıkları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:46 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:46
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        Doğu Anadolu Kariyer Fuarı hazırlıkları devam ediyor
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        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinatörlüğü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde 3-4 Ocak 2024'te düzenlenecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'24) hazırlıkları devam ediyor.

        Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, gazetecilere yaptığı açıklamada fuarın başlamasına 6 gün kaldığını söyledi.

        Fuarın Van'ın da aralarında bulunduğu 6 ili kapsadığını belirten Şevli, şunları kaydetti:

        "Hakkari, Bitlis Eren, Muş Alparslan, Siirt ve Iğdır üniversitelerinin paydaşlığında Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nı 3-4 Ocak 2024'te Van'da gerçekleştireceğiz. Bölgemizde bu güne kadar yapılmış fuarların en kapsamlısı. Şu ana kadar 200'ün üzerinde sektör temsilcisi, bakanlık, devlet ve kamu kuruluşları, özel sektör firmaları stant açmak için sözleşme yaptı. Fuar kapsamında bir çok panelist ilimize gelecek. Öğrencilerimizin kariyerleri, mesleki gelişimleri ile ilgili birçok panel düzenlenecek. En önemlisi Türkiye'mizin saygın kurumlarından Türk Hava Yolları, Aselsan, Havelsan, Roketsan gibi bir çok firma, sektör temsilcisi de stant açıp orada mesleklerle ilgili, mezunlarımızın kariyerleri ile ilgili onlara yol gösterici bilgilendirmelerde bulunacaklar." diye konuştu.

        Bugün önemli bir protokol imzaladıklarını ifade eden Şevli, "Fuar kapsamında üniversitemize, fuara destek veren kıymetli iş insanları, sektör temsilcileri var. Doğu Anadolu Kariyer Fuarında farklı kategorilerde sponsorlarımız var. Bizi kırmayıp Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin Koordinesinde, üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na sponsor olarak destek veren Ölmezler Madenciliğe, Azat Ölmez'e teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Fuara sponsor olan iş insanı Azat Ölmez ise "Fuarın bölgede düzenlenmesi, bölgede faaliyet gösteren firmalara büyük fırsatlar sunmaktadır. Hakkari, Elazığ, Diyarbakır ve Adana bölgelerinde madencilik faaliyeti göstermekteyiz. Burada yaşadığımız en büyük sıkıntılardan birisi insan kaynağıdır. Bu anlamda Cumhurbaşkanlığımızın oluşturmuş olduğu bu kariyer merkezinin özel sektörün önünü açacağına inanıyoruz. Yüzüncü Yıl Üniversitesine bize bu sponsorluk fırsatını verdiği için Sayın Şevli'ye ve yönetime teşekkürlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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