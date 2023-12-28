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        İŞKUR Van İl Müdürlüğü ile Van YYÜ ile arasında iş birliği protokol imzalandı

        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Van İl Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 19:57 Güncelleme: 28.12.2023 - 20:50
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        İŞKUR Van İl Müdürlüğü ile Van YYÜ ile arasında iş birliği protokol imzalandı
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        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Van İl Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Van YYÜ Senato Salonunda düzenlenen programda, hazırlanan protokol İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Varol Dur ile Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli tarafından imzalandı.

        Dur, yaptığı açıklamada, çalışma hayatının kilit noktalarından birisinin de istihdamı artırmaya yönelik çözüm odaklı politikalar geliştirmek olduğunu söyledi.

        İŞKUR'un istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirten Dur, "İstihdamın artırılması kadar nitelikli işgücünü yetiştirmek de çok önemlidir. Protokolün hem ilimize hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

        Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise kurumlarla yapılan iş birliklerine önem verdiklerini ifade etti.

        İmzaladıkları protokolün öğrencilere ve gençlere fayda sağlayacağını aktaran Şevli, şunları kaydetti:

        "Çalışmaları koordine etmek için Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şenay Baydaş ile Van Teknokent Müdürümüz Yasemin Yetkin'i görevlendirdik. İş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitim modülleri düzenleyerek nitelikli elemanlar yetiştirmeye yönelik bir eğitim modelini hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Mesleki eğitimlerle daha nitelikli, üretken ve alanında donanımlı bir iş gücü profilini oluşturacağız. Protokolün hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim."

        Toplantıya, İŞKUR Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanı Oğuz Düzgün ve İŞKUR Van İl Müdür Vekili Ali Aslan da katıldı.

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