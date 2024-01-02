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        Van'da dağcılar Filistinlilere destek amacıyla zirve tırmanışlarını sürdürüyor

        Van'da bir grup dağcı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin anısına bu hafta da 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'na tırmandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 11:18 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:37
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        Van'da dağcılar Filistinlilere destek amacıyla zirve tırmanışlarını sürdürüyor
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        Van'da bir grup dağcı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin anısına bu hafta da 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'na tırmandı.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren dağcılar, hayatını kaybeden Filistinliler anısına Van Gölü havzasındaki dağlara tırmanışlarını sürdürüyor.

        Kent merkezinde bir araya gelerek araçlarla bölgeye giden dağcılar, 4 saatlik zorlu tırmanışın ardından karla kaplı 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'nın zirvesine ulaştı.

        Dağcılar, zirvede Türk ve Filistin bayrakları açarak İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

        Dağcılardan Fatih Arsakay, Filistin'de soykırım ve insanlık dramı yaşandığını belirterek, buna seyirci kalmamak için her hafta Van Gölü havzasındaki bir dağa tırmandıklarını söyledi.

        Özgür Filistin ve savaşta hayatını kaybedenler adına tırmanışları gerçekleştirdiklerini kaydeden Arsakay, "Bu farkındalığın devam ettirilmesi adına her hafta sonu Van Gölü havzasındaki bir dağın zirvesine Türk ve Filistin bayrağı dikeceğiz. Bugün dağcı arkadaşlarımızla ikinci tırmanışı gerçekleştirdik. Özgür Filistin ve savaşta hayatını kaybedenler için en yüksek zirvede İsrail'in saldırılarını protesto edeceğiz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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