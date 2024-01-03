Van'da kar etkili oldu

Van'da sabah başlayan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Kentte dünden bu yana etkili olan soğuk hava, sabah yerini kara bıraktı.

Güne yağışla uyanan vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Belediye ve karayolları ekipleri de ana caddelerde ve kentin giriş noktalarında kar temizleme çalışması yürüttü.