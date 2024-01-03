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        Van'da kar etkili oldu

        Van'da sabah başlayan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 10:12 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:20
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        Van'da kar etkili oldu
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        Van'da sabah başlayan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

        Kentte dünden bu yana etkili olan soğuk hava, sabah yerini kara bıraktı.

        Güne yağışla uyanan vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

        Belediye ve karayolları ekipleri de ana caddelerde ve kentin giriş noktalarında kar temizleme çalışması yürüttü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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