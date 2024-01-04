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        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 21:44 Güncelleme: 04.01.2024 - 21:44
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        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Van'da, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, 29 Aralık 2023-4 Ocak 2024 tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlardaki "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 2 kilo 20 gram esrar, 205 gram kokain, 72,15 gram afyon sakızı, 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüphelilerden 2'si hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek", 12'si hakkında ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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