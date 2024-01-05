Van'da 11 bin derslik için 285 bin kitap alındı Van'da, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki anaokulu, ilkokul ve ortaokullardaki 11 bin dersliğe dağıtılmak üzere 285 bin kitap alındı.

Van'da, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki anaokulu, ilkokul ve ortaokullardaki 11 bin dersliğe dağıtılmak üzere 285 bin kitap alındı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Kitap Van Projesi' kapsamında anaokulu, ilkokul ve ortaokulların derslikleri için alınan kitapların dağıtım programı düzenlendi.

Selahattin Eyyubi Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen programda bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kitapların kentin eğitim kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Kentte kitap okuma oranının artırılmasını önemsediğini ifade eden Balcı, "İlimizdeki tüm anaokulu, ilkokul ve ortaokullardaki 11 bin dersliğimize 285 bin kitap aldık. Çok güzel bir iş oldu. Çocukların bu kitapları okuması demek yaklaşık 6,5 milyon okuma demek. Sevgili öğrenciler, düzenli kitap okuma alışkanlığıyla başarılı olursunuz. Hem hayal dünyanız genişler hem de geleceğe ilişkin umutlarınız güçlü olur. Aldığımız kitaplarla dünyanın ve Türkiye'nin yazarlarını ve sanatçılarını okulunuza taşımış oluyoruz. Çok güzel bir iş oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Kente 3 milyon kitap kazandırdıklarını, 300 okul kütüphanesi yaptıklarını anlatan Balcı, şöyle devam etti:

"500 bin TÜBİTAK kitabıyla Türkiye'nin en fazla TÜBİTAK kitabına sahip il olduk. İlimizde, bölgenin en büyük kütüphanelerinden birinin temelini attık. 80 bin öğrencimize 150 bin kitabı PTT kargo aracılığıyla adreslerine kadar ulaştırdık. İlçelerimizdeki halk kütüphanelerinin kitap sayısını 400 bine çıkardık. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına nitelikli kitaplar kazandırdık. Devletimizin, milletimizin kaynaklarını milletimizin çocuklarına harcıyoruz. Çünkü kitap okuma alışkanlığı çocukken kazanılmalı."

Balcı, programın ardından öğrencilere kitap hediye etti.