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        Van'da sağlık çalışanları Gazze'ye destek açıklaması yaptı

        Van'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:15 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:15
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        Van'da sağlık çalışanları Gazze'ye destek açıklaması yaptı
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        Van'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen sağlık çalışanları, "Soykırıma hayır", Kudüs'e selam direnişe devam" ve "Siyonist İsrail, Filistin'den defol" yazılı dövizler taşıdı.

        Burada sağlık çalışanları adına basın açıklamasını okuyan doktor Metin Erden, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçların devam ettiğini söyledi.

        Sağlık çalışanları olarak eylemlerinin sekizinci haftasında olduklarını ifade eden Erden, şunları kaydetti:

        "Terörist İsrail, yalnızca Filistin halkına karşı değil, bütün insanlığa karşı, sadece Filistinli çocuklara değil, bütün çocuklara karşı suçludur. Gazze halkı ise tam 91 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direniyor."

        Gazzeli sağlık çalışanlarıyla birlikte çalışmaya, oralarda kurulacak hastane ve sağlık tesislerinde görev almaya hazır olduklarını dile getiren Erden, "İsrail tarafından uygulanan teröre rağmen korkmayan Gazze halkını, tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından bir an ayrılmayan Gazzeli sağlık çalışanlarını selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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