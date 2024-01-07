Van'da farklı suçlardan aranan 49 kişi hakkında işlem yapıldı
Van'da farklı suçlardan aranan 49 kişi hakkında işlem yapıldı.
Van'da farklı suçlardan aranan 49 kişi hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, 30 Aralık 2023-5 Ocak 2024 tarihlerinde 34 bin 85 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını gerçekleştirdi.
Sorgulamalarda, farklı suçlardan arandığı belirlenen 49 kişi hakkında işlem yapıldı.
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