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        Van'da farklı suçlardan aranan 49 kişi hakkında işlem yapıldı

        Van'da farklı suçlardan aranan 49 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 11:49 Güncelleme: 07.01.2024 - 11:49
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        Van'da farklı suçlardan aranan 49 kişi hakkında işlem yapıldı
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        Van'da farklı suçlardan aranan 49 kişi hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda ekipler, 30 Aralık 2023-5 Ocak 2024 tarihlerinde 34 bin 85 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını gerçekleştirdi.

        Sorgulamalarda, farklı suçlardan arandığı belirlenen 49 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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