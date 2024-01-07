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        Sarıkamış şehitleri 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'nda anıldı

        Van'da Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı kapsamında, AFAD İl Müdürlüğü ekibi, "Bu topraklarda izin var" mottosuyla Erek Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 23:46 Güncelleme: 07.01.2024 - 23:54
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        Sarıkamış şehitleri 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'nda anıldı
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        Van'da Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı kapsamında, AFAD İl Müdürlüğü ekibi, "Bu topraklarda izin var" mottosuyla Erek Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

        Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş'ın öncülüğündeki 15 kişilik ekip, zorlu tırmanışın ardından 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'nın zirvesine ulaştı.

        Zirvede Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan ekip, şehitler için dua etti.

        Ulutaş, 109 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda kutsal değerler uğruna canlarını feda eden şehitlere rahmet diledi.

        Sarıkamış'ta ebediyete yürüyen şehitlerin, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin en önemli sembolü olduğunu belirten Ulutaş, şunları kaydetti:

        "Allahuekber Dağları'nda, mukaddes vatan için donarak şehit olan vatan evlatları, kar, kış, soğuk demedi. Geri dönmeyi bir an bile düşünmedi. Yılın en soğuk günlerinde vatan uğruna, millet uğruna Hakk'a yürüdüler. Vatan ve millet sevgisinin, inancın, fedakarlığın ve kahramanlığın destanını yazan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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