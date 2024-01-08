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        Van'da geçen hafta 29 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Van'da geçen hafta 29 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 10:53 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:01
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        Van'da geçen hafta 29 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'da geçen hafta 29 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-7 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 29 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etme ve bulundurma" suçlarından işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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