Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 hükümlü yakalandı

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 29 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:14 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 29 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Asayiş Şubesi ekiplerince 1-7 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda, haklarında toplamda 73 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 hükümlü yakalandı.

        Hükümlülerden 29'u işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Oppenheimer mı, Barbie mi? Kim kazandı?
        Oppenheimer mı, Barbie mi? Kim kazandı?
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
        ABD Savunma Bakanının yokluğunu fark etmediler
        ABD Savunma Bakanının yokluğunu fark etmediler
        "İsrail, Hamas'ı yok etme hedefinden çok uzakta"
        "İsrail, Hamas'ı yok etme hedefinden çok uzakta"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı

        Benzer Haberler

        Van'da terör operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da terör operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da geçen hafta 29 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da geçen hafta 29 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Vanlı şampiyon, 2 bin 400 rakımda hedefine ulaşmak için hazırlanıyor
        Vanlı şampiyon, 2 bin 400 rakımda hedefine ulaşmak için hazırlanıyor
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 1 şüpheli tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 1 şüpheli tutuklandı
        Van ve Bitlis'te 8 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van ve Bitlis'te 8 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        'Romatizma hastası çocuğumu küçük yaşta kandırıp dağa kaçırdılar'
        'Romatizma hastası çocuğumu küçük yaşta kandırıp dağa kaçırdılar'