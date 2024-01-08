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        Van'da 488 kaçak cep telefonu ile 45 elektronik sigara ele geçirildi

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 488 kaçak cep telefonu, 45 elektronik sigara ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:51 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:51
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        Van'da 488 kaçak cep telefonu ile 45 elektronik sigara ele geçirildi
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        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 488 kaçak cep telefonu, 45 elektronik sigara ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-7 Ocak'ta 3 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 488 kaçak cep telefonu ve 45 elektronik sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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