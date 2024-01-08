Van'da 488 kaçak cep telefonu ile 45 elektronik sigara ele geçirildi

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 488 kaçak cep telefonu, 45 elektronik sigara ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-7 Ocak'ta 3 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 488 kaçak cep telefonu ve 45 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.