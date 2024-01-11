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        Vanlılar "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla kan bağışı yaptı

        Van'da vatandaşlar, Türk Kızılay'ın "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek için kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 17:23 Güncelleme: 11.01.2024 - 17:41
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        Vanlılar "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla kan bağışı yaptı
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        Van'da vatandaşlar, Türk Kızılay'ın "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek için kan bağışında bulundu.

        Türk Kızılay Güneydoğu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde kurulan bağış tırına gelenler, kampanyaya destek verdi.

        Merkez müdürü doktor İbrahim Çelik, AA muhabirine, kan stoklarını belirli bir seviyenin üzerine çıkarmak ve kan bağışı hakkında farkındalık oluşturmak için başlatılan ulusal kan bağışı kampanyasına vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.

        Kan bağışının önemine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımız kan bağışını toplumsal dayanışma olarak görüyor. Gönüllü ve düzenli kan bağışçı sayısını artırmayı hedefliyoruz. Yaz ve kış ayları ile ramazanda kan bağışında düşüş oluyor. Bunun önüne geçmek için ülke genelinde kampanya başlatıldı. Vatandaşlarımız bağış tırımızı ziyaret ederek bağışta bulunuyor. Kan temini bizim için önemli. Sadece acil durumlar için değil aynı zamanda hastanelerimizde tedavi gören hastaların da kan ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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