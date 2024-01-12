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        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 508 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Hakkari, Bitlis, Muş'ta kar nedeniyle 508 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 10:49 Güncelleme: 12.01.2024 - 10:49
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        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 508 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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        Van, Hakkari, Bitlis, Muş'ta kar nedeniyle 508 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Van'da önceki gün başlayan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 124 mahalle ve mezranın yolu kapandı.

        Belediye, 390 araç ve 618 personelle kapanan yolların açılması için çalışma yürütüyor.

        - Muş

        Muş'ta dün etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek kesimlerde yoğun kar nedeniyle 66 köy yolunun kapandığını belirtti.

        Vatandaşların mağdur olmaması için yolları kısa sürede açacaklarını ifade eden Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

        - Bitlis

        Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kardan dolayı 34 köy yolunun kapandığını belirtti.

        Kurtkan, kapalı köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

        - Hakkari

        Kentte etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 284 yerleşim biriminin yolu kapandı.

        İl Özel İdaresince 140 personel ve 122 iş makinesiyle bu yolların açılması için çalışma başlatıldı.

        Karayolları ve belediye ekipleri de yollarda kar küreme çalışması yürüttü.

        Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 2 metreyi aştığı kentte, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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