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        Van'da gözaltına alınan 56 şüpheliden 14'ü tutuklandı

        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen uygulamalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 56 şüpheli yakalandı, 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 19:19 Güncelleme: 15.01.2024 - 19:19
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        Van'da gözaltına alınan 56 şüpheliden 14'ü tutuklandı
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        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen uygulamalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 56 şüpheli yakalandı, 14'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, 8-14 Ocak'ta yürütülen çalışmalarda 93 bin 71 kişi ve 109 bin 312 aracın sorgulaması yapıldı.

        Çalışmalar sırasında, farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 56 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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