Van'da gözaltına alınan 56 şüpheliden 14'ü tutuklandı
Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen uygulamalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 56 şüpheli yakalandı, 14'ü tutuklandı.
Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen uygulamalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 56 şüpheli yakalandı, 14'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, 8-14 Ocak'ta yürütülen çalışmalarda 93 bin 71 kişi ve 109 bin 312 aracın sorgulaması yapıldı.
Çalışmalar sırasında, farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 56 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı.
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