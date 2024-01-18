Van'da "Lider Öğretmen" konulu söyleşi düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitimcilere yönelik "Lider Öğretmen" konulu söyleşi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince başlatılan "Kadının gücü Van'ın Gücü" projesi kapsamında İletişim Uzmanı Yazar Canten Kaya, öğretmenlere yönelik !"Lider Öğretmen" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Hacıbekir Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen söyleşiye öğretmenler ilgi gösterdi.

Söyleşide Yazar Canten Kaya, tanınmış kişilerin hayat hikayelerinden örnekler vererek, öğretmen öğrenci ilişkilerinde özgüven, ilk öğretmen anne, babaların çocuklarına yaklaşımları, kitap okumanın önemi ve başaracağına inanmak gibi konuları güncel örneklerle anlattı.

Kaya, katkılarından dolayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'ya teşekkür etti.