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        Van'da "Lider Öğretmen" konulu söyleşi düzenlendi

        Van Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitimcilere yönelik "Lider Öğretmen" konulu söyleşi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 19:47 Güncelleme: 18.01.2024 - 19:47
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        Van'da "Lider Öğretmen" konulu söyleşi düzenlendi
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        Van Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitimcilere yönelik "Lider Öğretmen" konulu söyleşi düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince başlatılan "Kadının gücü Van'ın Gücü" projesi kapsamında İletişim Uzmanı Yazar Canten Kaya, öğretmenlere yönelik !"Lider Öğretmen" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Hacıbekir Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen söyleşiye öğretmenler ilgi gösterdi.

        Söyleşide Yazar Canten Kaya, tanınmış kişilerin hayat hikayelerinden örnekler vererek, öğretmen öğrenci ilişkilerinde özgüven, ilk öğretmen anne, babaların çocuklarına yaklaşımları, kitap okumanın önemi ve başaracağına inanmak gibi konuları güncel örneklerle anlattı.

        Kaya, katkılarından dolayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'ya teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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