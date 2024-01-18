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        Van'da sahipsiz hayvanların tedavi ve bakımları için toplantı düzenlendi

        Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve toplanmaları konusunda ilçe belediyeleriyle istişare toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 19:51 Güncelleme: 18.01.2024 - 19:51
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        Van'da sahipsiz hayvanların tedavi ve bakımları için toplantı düzenlendi
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        Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve toplanmaları konusunda ilçe belediyeleriyle istişare toplantısı düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu yönetmenliği kapsamında ilçe belediyeleriyle toplantı yapıldı.

        Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan toplantıya büyükşehir belediyesi veteriner hekimleri ile 13 belediyeden yetkililer katıldı.

        Veteriner Hekim Abdullah Saraçer, katılımcılara sahipsiz hayvanların 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu yönetmenliği kapsamında toplanması, yaralı hayvanlara müdahale, yaralı hayvanlara bakım ve bakım evine sevki hakkında bilgiler verdi.

        İki saat süren toplantının ardından katılımcılar rehabilitasyon merkezini gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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